據一份日本企業調查顯示，因擔憂「台灣有事」（指大陸武犯台）和大陸「清零政策」，近8成企業認為，從中國大陸採購零組件的風險升高，而逾50%將減少來自大陸的採購比重，但日企「去中國化」成本將增加5.34兆日圓（約台幣1.2兆元），代價相當高。

日經新聞報導，由於美中對立加劇，加上憂心台海局勢和大陸清零政策，日本企業在零件等採購上，開始加快建構不依賴中國大陸供應鏈。

日本經濟新聞於11月中旬針對100家日本主要製造業進行問卷調查顯示，有53%企業表示將降低從中國採購比重；78%企業認為，與半年前相比，從中國採購零組件等產品的風險提高；90%企業願將日本作為採購替代地。

針對日企砍大陸採購比重的原因（可複選），其中「憂心台灣有事」占80%最高；「對大陸清零防疫政策擔憂」占67%。

「台灣有事」對物流的影響也難以估算。全球有4成的貨櫃船經過台灣海峽，一旦「有事」民間商船無法穿越台灣海峽，不僅是日本企業，全球供應鏈都可能陷入紊亂。

在受訪企業中，有34%業者當前對大陸採購比重為5%～20%，不過5年後，企業占比將降到28%，而不到5%的企業預估，5年後大增11個百分點、達到33%。

關於替代大陸的新採購地，高達86%受訪企業將日本列首位，比重超過泰國的76%、越南的72%等東南亞國家，主因是日圓貶值，日本工資成長緩慢，與海外生産相較，在日本國內生產更能抑制成本。

不過專家估算，將日本從中國採購零件若全改為日本、泰國和越南，最終製造成本將增加約5.34兆日圓，而從中國撤退的費用也達到5.08兆日圓。

據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）數據，2021年各國來自中國大陸的進口額總計3.3兆美元，而日本占了大陸進口額整體比重達26%。