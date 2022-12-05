九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日就指出，「投票率決定了這次補選輸贏的絕大因素，但補選非常困難動員，所以最後結果是對王鴻薇不是很有利的局面」，引發討論。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中表示，這次補選有「投票率」的問題，吳子嘉更抓個大概，「如果是三成的話，那就是過去投票率的一半，陸戰的因素比較大，空戰的因素比較小」，隨即吳子嘉便強調，「投票率決定了輸贏的絕大因素，然後空戰就是每天很多新聞，其實對選舉的最終結果的影響，不見得非常大」。

吳子嘉最後說，中山區有42個里，北松山有20個里，20個里是王鴻薇的優勢區，42個里是王鴻薇的陌生區，雖然王鴻薇的新聞很熱鬧，但最後回歸投票率和基本盤的情況之下，就是要看動員，看兩黨之間的動員。吳子嘉認為，「但補選非常困難動員，所以最後的結果可能變成對王鴻薇不是很有利的局面」。