前新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦的台大國發所論文相繼因被檢舉抄襲成立，學位被台大撤銷，而兩人的指導教授、國安局長陳明通，也因此遭在野黨喊話應徹查其所有指導論文。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日表示，「陳明通把台大轉換成一個魔戒，來吸引一堆民進黨貪婪的政治人物，去低下的取得台大學歷，這最糟糕的一件事情」，引發討論。

自林智堅論文抄襲醜聞爆出，到鄭文燦碩士學位被撤，陳明通都擔任指導教授，且綠營諸多政媒高層也都是陳明通的學生，近日更傳出台大決定「永不錄用」陳明通；台大則回應「有關本校陳明通教授的相關調查，現仍依學校程序調查中，尚無結果」。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中提到，陳明通已經是心慌意亂，因為台大要後續處理他，「若是永不錄用的話，他將來要去私立大學兼課的可能性都沒有，他的名譽掃地了」，吳子嘉坦言，「陳明通現在非常慘、處境非常艱難，變成了民進黨的麻煩製造者，搞了一堆人抄襲」。

最後吳子嘉也說，「陳明通莫名其妙把台大轉換成一個『魔戒』，以其學術地位，來吸引一堆民進黨貪婪的政治人物，去低下的取得台大學歷，這是陳明通最糟糕的一件事情，他的道德標準被人家高度的質疑」。