九合一選舉綠營敗選，蔡英文辭去民進黨主席，接任人選成為重整旗鼓的關鍵第一步，桃園市長鄭文燦近日因論文抄襲被台大撤銷碩士學位，但接任黨魁呼聲仍高。前立委孫大千4日在《張雅婷辣晚報》節目強調，民進黨敗選原因是林智堅論文引爆骨牌效應，鄭文燦自己論文抄襲，又擔任民進黨敗選檢討小組召集人，到底要怎麼檢討？因此鄭文燦要出任黨主席不是難事，但恐要面臨政黨輪替的民意反彈，國民黨是樂觀其成。

「找鄭文燦當敗選小組召集人，就好像找陳菊去查當年高雄市的弊案一樣。」孫大千唸出網友留言並表示，這次民進黨會敗選，難道不是因為論文抄襲開始引爆嗎？這是一個非常重要的引爆點，然後你找一個論文抄襲的人去檢討敗選，敗選的原因又是論文引爆，然後全黨挺一個抄襲的林智堅所後續引起的骨牌效應，那到底鄭文燦要怎麼檢討呢？

孫大千說，鄭文燦當黨主席，在民進黨內不會有太大的問題，原因很簡單，因為在過去這7、8年，民進黨內各派系都被鄭文燦擺得平平的。鄭文燦是一個禮數很周到的人，所以他不會利益獨享，在他擔任桃園市長這段期間，民進黨各派系在桃園都如魚得水，過得都挺好的。

「鄭文燦把媒體弄得服服貼貼，游智彬開一個記者會要講鄭文燦，媒體都不敢來了。」孫大千指出，鄭文燦在民進黨內的關係很好，有很多人過去受他照顧，也被他按捺得服服貼貼的。由鄭文燦來接任黨主席，按照英系的盤算，鄭文燦可以擋住各派系圍攻黨中央，都要賣鄭文燦幾分面子。因此儘管鄭文燦發生了論文的事情，可以發現民進黨內很多人出來替他緩頰，內容大多如下：他已經認錯了，事情就算了吧，就船過水無痕了。

孫大千質疑「這件事情怎麼能算了呢？」身為一個碩士就算沒教書，也要捍衛學術尊嚴跟良心道德，當一個碩士論文用抄的，怎麼能讓人相信你是一個好的政治人物呢？但現在各派系都為他緩頰，所已他要出任黨主席不是一件難事。但民進黨要認真考慮的是，民進黨能不能得到台灣人民另外一次機會了。

「對我們來講，我們可是樂觀其成。」孫大千強調，民進黨最好就找鄭文燦當黨主席，鼓掌歡迎。旁邊李永萍提醒，因為國民黨主席朱立倫是NYU貨真價實的博士。孫大千說，也不好意思去拒絕民進黨的好意，它就準備要被政黨輪替掉了。現在就看民進黨這群人，究竟要念著鄭文燦對他的恩惠，還是要想一想接下來2024他要不要去選？如果真的要鄭文燦出任黨主席，相信國民黨上下會歡欣鼓舞、熱烈慶祝的。