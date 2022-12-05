九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文辭民進黨主席後，桃園市長鄭文燦出馬參選的呼聲不小。東華大學教授施正鋒4日在《張雅婷辣晚報》分析指出，以前新潮流是一體統籌分配人才庫，現在有南流、北流、中流，鄭文燦是一個妥協點，但也可以是一個矛盾。鄭文燦必須要想有沒有倒戈支持副總統賴清德的可能，還是要自己選總統，或遵循蔡英文的意思，但這次賴清德將不再溫良恭儉讓，絕對翻臉，這時民進黨就會面臨分裂。

施正鋒表示，其實鄭文燦當黨主席，進可攻退可守，進的話搞不好自己黃袍加身，退的話萬不得已就是幫忙大仁哥(陳建仁)。最近出來講話的除了陳亭妃以外，大部分都是新潮流的，梁文傑、洪奇昌等等，因為他們好歹是放了一個棋子在小英旁邊那麼久了。

「這也會引發另外一陣風暴。」施正鋒指出，以前新潮流他們是一體的，現在有南流、北流加一個中流，過去所有人才庫是統籌分配的，中央各部會到地方縣市首長，但現在都已經各自歸建，表示在小英的用力之下，製造了新潮流內部的矛盾。可是說鄭文燦是一個妥協點，但也可以是一個矛盾。所以到最後鄭文燦必須要想一想，他到底有沒有可能有一天倒戈，比方說他當黨主席之後支持賴神呢？有沒有可能這個樣子？

施正鋒強調，還是他硬要讓自己或小英(的意志)來選總統？那這次賴神可能就不會像上次那樣，溫良恭儉讓被玩到這個樣子。這幾年賴神到總統府是就地看管，這次絕對翻臉，這時候可能民進黨就會分裂了。