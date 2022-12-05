國民黨台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委，曾與他對壘競選的民進黨前台北市黨部主委吳怡農出馬參與補選，吳的過去言行也被攤在陽光下檢視。精神科名醫沈政男在臉書發文分析指出，吳怡農與其父、學者吳乃德氣質很像，吳怡農講話有些客氣又迂迴，即使面對別人的攻擊，也是面露微笑不現慍色，顯示吳怡農攻擊性比較欠缺，比較像是文青，太模範生取向，想生氣卻罵不了人，不是「不願」而是「不敢」攻擊別人。

沈政男提到，以前學運團體都會舉辦讀書會，主題是各種政治理論，如多元主義、菁英主義，帶領的老師是誰？吳乃德。也就是吳怡農的父親。吳乃德是吳乃仁的弟弟，但完全沒有後者的政治氣息，就只是一個溫和內斂，沒有一點威脅感的學者。吳乃德當時在學運圈受到大家的崇拜，咸認是學術底子與實際運用都很厲害的年輕學者。須知學運份子大都不愛或沒空念書，喊喊罵罵可以，要他們講出一套革命理論，非常困難。

「看到吳怡農，其實就會想到吳乃德，因為氣質實在很像。」沈政男指出，吳怡農這次參加立委補選，說是不攻擊不抹黑，「歹勢，你，有辦法攻擊與抹黑別人嗎？要不要罵個一、兩句看看？」你聽他講話，有些客氣又有些迂迴，即使面對別人的攻擊，也是面露微笑，不會顯現慍色。這，其實是有意義的，也就是，他的攻擊性算是比較欠缺，應該平常為人處事就是如此。

沈政男分析，吳怡農有在練身體，這其實是幫助自己感到壯大，而提升攻擊性的一個方法，或許他有意識到自己，怎麼想生氣卻罵不了人。他很關心國防，那也是一種武裝與壯大自己的事情，只是實在跟他的表情與語氣有些搭不上，他看起來比較像是文青。吳怡農實在太模範生取向了，很像課堂上老師問什麼就認真回應的高中生，言行舉止沒有一點野性與奔放。

「政壇上，溫良恭儉讓是一個類型。」沈政男強調，但你看馬英九，該罵人還是不會嘴軟，就只是修辭與語氣多一些包裝，該攻擊還是要攻擊。不然，如何剷除王金平這樣老練的政敵？政治不是禮樂射御書數，選舉不是請客吃飯，吳怡農不必自我設限說不攻擊，而是應該證明你有攻擊能力啊。否則，必要的時候，如何保護廣大選民？