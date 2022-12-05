九合一選舉才剛落幕，國民黨台北市長當選人蔣萬安所辭去立委席次補選旋即開跑，由國民黨台北市議員王鴻薇對決民進黨前台北市黨部主委吳怡農。媒體人韋安表示，台灣民主政治下階段將跳脫出政黨政治格局，未來誰能站在人民一邊、追求百姓根本利益，才能獲得來自多數民意更強大的支持。此外，針對台北市立委補選，韋安則說，才2天好像勝負已定了，還沒開始就結束。

韋安在臉書發文表示，台灣的民主政治，下階段將跳脫出政黨政治的格局。佔絕對多數的中間選民，已經厭倦了政黨利益凌駕公眾利益，選舉政治只滿足少數政治工作者利益的政治模式。未來，誰能站在人民一邊？誰能追求百姓根本利益？誰能為年輕人開創未來？誰才能獲得來自多數民意更強大的支持。

「才2天，台北的立委補選，好像勝負已定了。還沒開始就結束。」他還向曾與他對賭九合一選情的名作家苦苓喊話：「請教一下苦哥苦苓，怎麼看呢？」苦苓也幽默以對：「沒吃飯、沒力氣講耶！」韋安則說：「我去高雄，還是您來台北？欠大哥很久了。」

韋安4日在臉書揭曉8月13日與苦苓對賭三縣市選局結果：韋安預測台北市陳、蔣平手未知，苦苓預測桃園市鄭運鵬、新竹市林耕仁勝選，結果：韋安1平、2贏，苦苓1平、2負，韋安補充：其實，苦哥也沒有算輸。因為當時根本沒人會預料到，「論文門」事件會燒成這個樣子，和一些「怪力亂神」出來攪局。