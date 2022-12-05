2022亞洲青少年U15、U17羽毛球錦標賽11月29日到12月4日在泰國舉行，本屆亞青賽有15個亞洲國家、522位選手參賽，台灣青少年國家代表隊U15及U17級別共40位菁英選手參戰，在為期6天的賽事中，中華小將共奪下5金4銅，在本屆參賽國中金牌數與獎牌數排名第一。

U15男單金牌戰，中華隊選手易仲祥迎戰印度的托帕尼（Anish Danei THOPPANI），首局易仲祥火力全開，打出一波10比0攻勢，以21比8拿下首局；第2局對手咬緊牙撐到「丟士」，以24比22扳回一城；第3局雙方互有來往，但易仲祥不被對手影響，穩住陣腳以21比19勝出，成功為中華隊在本屆亞青賽入帳第1金。

在易仲祥旗開得勝奪下金牌後，更是激勵了要上場挑戰金牌的U15混雙黃子源/龔嘉誼、U17男單蘇偉誠、U17男雙賴柏佑/林億豪、及U17混雙寶昕達古拉外/ 謝宓妍等這四組選手，接二連三努力奮戰大獲全勝，為本屆賽事共為台灣橫掃5面金牌、4面銅牌，創下史上最佳成績。

2022亞洲青少年U15及U17羽毛球錦標賽獲得前三名的選手，分別是U15男單冠軍易仲祥、U15混雙冠軍黃子源/龔嘉誼、U15男單季軍李祤睿、U15男雙季軍黃子源/李祤睿；U17男單冠軍蘇偉誠、U17男雙冠軍賴柏佑/林億豪、U17混雙冠軍寶昕達古拉外/ 謝宓妍、U17男雙季軍邱啟睿/邱紹華、U17混雙季軍賴柏佑/鄭宇倢。