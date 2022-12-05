南非約翰尼斯堡市緊急事故當局今天表示，豪雨引發的暴洪造成9名參加當地宗教儀式的民眾不幸喪命。
約翰尼斯堡市緊急事故當局發言人穆羅吉（Robert Mulaudzi）指出，當暴洪來襲時，有多達33位做禮拜的民眾參加了朱克斯凱河（Jukskei River）岸邊的教堂儀式。
法新社報導，穆羅吉表示：「有2人被沖走且當場確認死亡。」
他今天還說：「我們今早持續搜索，尋獲了另外7具遺體。」
救援人員和消防員仍在搜尋失蹤民眾。（譯者：陳彥鈞）1111205
南非約翰尼斯堡市緊急事故當局今天表示，豪雨引發的暴洪造成9名參加當地宗教儀式的民眾不幸喪命。
約翰尼斯堡市緊急事故當局發言人穆羅吉（Robert Mulaudzi）指出，當暴洪來襲時，有多達33位做禮拜的民眾參加了朱克斯凱河（Jukskei River）岸邊的教堂儀式。
法新社報導，穆羅吉表示：「有2人被沖走且當場確認死亡。」
他今天還說：「我們今早持續搜索，尋獲了另外7具遺體。」
救援人員和消防員仍在搜尋失蹤民眾。（譯者：陳彥鈞）1111205
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