肯恩在上半場傷停補時第3分鐘大腳破門，幫助英格蘭半場結束2比0領先塞內加爾。(路透)

效力於英超兵工廠的薩卡，下半場踢進本屆世界盃第3球，率領英格蘭3比0領先塞內加爾。(美聯社)

兩支從未在世界盃碰頭的英格蘭與塞內加爾於16強淘汰賽展開對決，「三獅軍團」實力遠優於「特蘭加雄獅」，上半場靠著韓德森與肯恩的破門取得2比0領先；下半場薩卡踢進本屆第3球，英格蘭擴大至3球領先優勢，最終以3比0輕鬆淘汰塞內加爾，11日半夜3點遭遇強敵法國，兩支昔日冠軍將捉對廝殺，爭奪4強門票。

「三獅軍團」英格蘭是世界盃傳統豪門，前15次參賽在1966年奪冠，1990年與上屆2018年分獲殿軍，9次闖進8強，長年穩居世界足壇大哥寶座。

塞內加爾直到2002年首度取得世界盃會內賽入場券，當時「特蘭加雄獅」一戰成名，殺進8強才止步。4年前第二度參賽，可惜無法在分組預賽出線。

這次塞內加爾小組賽首戰0比2不敵歐洲強敵荷蘭，次戰3比1踢退地主卡達，預賽最後一戰2比1擊敗厄瓜多，憑藉2勝1敗戰績再次晉級16強。

塞內加爾今天在面對世界強權英格蘭的時候毫無畏懼，開賽後不斷大軍壓境，上半場3次射門機會，1次具有威脅性的射門，無奈沒能突破敵軍大門。

英格蘭半場控球率高達66%，遠比塞內加爾的34%幾乎高出一倍，但也僅有3次角球與4次射門機會，不過韓德森率先破門，成為英格蘭本屆第7次進球的球員，也是他在世界盃第1顆進球、國家隊第3球。

肯恩在半場傷停補時階段又在中場與隊友合作，趁著塞內加爾後防空虛，再次攻破大門，幫助英格蘭取得2比0絕對領先優勢。

易邊再戰，第57分鐘，效力於英超兵工廠的薩卡，在隊友的橫傳助攻下，輕鬆起腳射門入網，英格蘭取得3比0領先，也是本屆世界盃第3顆進球、國家隊第7球。

落後的塞內加爾雖然想要挽回顏面，無奈只能有零星攻勢，絲毫沒有威脅性，最終0比3飲恨落敗。