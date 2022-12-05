前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦的台大國發所論文先後爆抄襲醜聞，均遭撤銷碩士學位，兩人的指導教授都為國安局長陳明通。前民進黨立委郭正亮表示，屏東縣長潘孟安想選民進黨主席，他剛好也是陳明通的學生，論文會不會也被人家拿來驗一驗，這就很麻煩了。

郭正亮4日政論節目《新聞大白話》中表示，鄭文燦的論文抄襲爭議，目前台大初審認為有問題，鄭文燦也說不申訴，所以這已經定案了。當事人都已經認了，接下來民進黨應該要表態，這樣的人可不可以選黨主席？如果鄭文燦還要選黨主席，是不是意味著民進黨認為這個問題不重要？還有民進黨對台大這樣認定，態度是什麼？

郭正亮接著指出，林智堅論文抄襲案還在尋求申覆，林智堅可以說還有平反的機率。鄭文燦則是沒有平反的機率，那他還要不要選黨主席呢？為什麼會傳出這個問題，因為很多人擔心，萬一鄭文燦不能選，怎麼辦？是不是很多人會因此卡住了。

郭正亮表示，有人傳出潘孟安也想選民進黨主席，國民黨磨刀霍霍，潘孟安剛好也是陳明通的學生，會不會論文也被拿來驗一驗，這就很麻煩了。民進黨要不要針對這一類的問題，做一個比較明亮的處理。