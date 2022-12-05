民進黨九合一慘敗後，黨內成立「2022年大選檢討小組」，由桃園市長鄭文燦擔任召集人。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，九合一選舉慘敗，首先要檢討的人就是總統蔡英文。

游盈隆5日在香港媒體《中評社》專訪時指出，民進黨敗選檢討有五大方向：一、需檢討蔡英文的領導；二、檢討指定接班人情形；第三、沒收初選扼殺黨內民主；第四、黑金揮之不去，傷害民進黨形象；第五；選戰規劃一無是處。

游盈隆點出，九合一選舉慘敗，首先要檢討的人就是蔡英文。蔡英文的領導出現問題，蔡英文的愛將鄭文燦還出任大選檢討小組召集人，看來蔡英文就是不想檢討的意思。第二要檢討的是，鄭文燦為什麼要指定接班人，一開始是前新竹市長林智堅，接著又是立委鄭運鵬。

游盈隆指出，第三點，必須追究沒收黨內初選，扼殺黨內民主的責任。這次初選時，選對會是由各派系組成，難道不用「切腹自殺」嗎？都不需要負責嗎？選對會、中執會、中常會，如今卻都像沒有事。

游盈隆接著指出，第四點，政黨形象敗壞，特別以黑金色彩揮之不去，所導致的各種問題。第五點，整個選戰的規劃、操作一無是處。選舉都沒有選戰主軸，也沒有選戰議題，導致這場選舉失控，淪為候選人之間的口水戰。

游盈隆舉例表示，主其事者以為推前中央防疫指揮官陳時中出來參選台北市長，就能輕騎過關。難道民進黨無法預見台北市選民會怎樣反應，甚至把陳時中放到最質疑蔡英文防疫表現的台北市，還以為基本盤夠大就可以，質疑操盤者腦筋不清楚，並點名主導台北市提名的，就是英系。