歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4日表示，歐盟有意修改國家補貼規定，以防止美國《通膨削減法案》的補貼政策造成歐洲投資外流。

范德賴恩4日在比利時發表演說時表示：「競爭是有益的，但競爭必須是在公平的環境下。美國的《通膨削減法案》令歐盟反思如何改善國家援助架構，使其適應新的全球環境。」

歐盟擔心美國規模達4,300億美元的《通膨削減法案》，可能造成投資外流，打擊汽車廠等歐洲企業。

資金避險 新藥題材帶動 國泰美國道瓊反1 台康 股價反彈
美國愛達荷州州長率團訪台 期待強化雙方關係
美揪團封殺華為 德國不跟
#有益 #歐盟 #美國 #通膨 #削減