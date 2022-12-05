歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4日表示，歐盟有意修改國家補貼規定，以防止美國《通膨削減法案》的補貼政策造成歐洲投資外流。

范德賴恩4日在比利時發表演說時表示：「競爭是有益的，但競爭必須是在公平的環境下。美國的《通膨削減法案》令歐盟反思如何改善國家援助架構，使其適應新的全球環境。」

歐盟擔心美國規模達4,300億美元的《通膨削減法案》，可能造成投資外流，打擊汽車廠等歐洲企業。