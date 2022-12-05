日本政府考慮建立液化天然氣策略儲備，試圖提升日本的韌性，避免步上歐洲今年的能源危機後塵。

根據日本經濟產業省表示，基於液化天然氣策略儲備計畫，日本政府的目標是一年至少進口84萬噸液化天然氣。政府可能要求部分大型進口商自明年12月起，額外增加天然氣進口量，每月增加約7萬噸。

日本為全球最大液化天然氣進口國，建立天然氣策略儲備反映日本擔心未來可能面臨天然氣供給中斷。俄羅斯遭西方制裁後大砍歐洲的天然氣供給，引發歐洲能源價格狂飆。