智慧機出貨量明年挑戰復甦反彈，可望告別今年衰退近1成寒冬。野村證券提出，儘管總體經濟挑戰仍存，但智慧機明年出貨量將回歸正成長軌道，外資估計達12.46億支～12.7億支間，2024年也將持續年增，且智慧機相關廠商保守已久，「任何轉機都可能成為驚喜。」

野村證券科技產業分析師李佳伶估計，全球智慧機今年出貨量12.27億支，較去年衰退9.6％，大致與市場共識的衰退10％～12％相符。放眼明年，雖然通膨、新興市場貨幣貶值、總體經濟放緩等挑戰仍在，但像是今年較讓人擔憂的大陸大規模封控，以及俄烏戰爭的變數，明年影響性都可望降低，因而估算明年全球智慧機出貨量為12.46億支，小幅年增1.5％。

不只出貨量將重新加溫，根據瑞銀實證研究室（UBS Evidence Lab）所做調查，若要購買下一支智慧機，有高達4成的受訪者願意花費更高預算，另有52％受訪者預算維持不變，也就是說，使用者留給換購新智慧機的預算基本沒有減少。此調查結果也化解了不少投資人擔憂通膨傷害消費者荷包、並排擠換購智慧機預算的疑慮。

針對接下來半年的投資布局，野村認為，智慧機相關供應鏈的布局機會優於PC與伺服器族群，主要原因在於，儘管下半年營收、獲利基期已經降到異常低水位（abnormally low），且智慧機庫存調整也延續了一年半，但多數供應鏈廠商態度依然戒慎，絲毫不敢鬆懈，如此一來，一旦接下來出現新的催化劑（catalyst），或是總體經濟條件好轉，都可能成為智慧機族群明年的驚喜來源。