汪小菲昨(4)日在微博上曬出一連串購物清單，指控大S用他的信用卡買了各種名牌，連新婚用品都刷了汪小菲的卡，引起網友熱烈討論。事件曝光後，汪小菲新歡張穎穎也流出了一句訊息「我也要買買買」，意外也搶到了版面。

張穎穎流出的訊息，據悉是她發在朋友圈的貼文，一句「我也要買買買」，還附上了一個期待的表情符號，被外界解讀是在吃醋當時汪小菲捨得花錢在大S，甚至還流傳出疑似喝醉抱怨對話：「我撈著啥了？圖啥啊我，人家上億的房子我呢？十八線的小房子。」

張穎穎在朋友圈發出「我也要買買買」的訊息。(圖/微博)

張穎穎疑似流傳出痛罵張蘭的截圖，但遭本人否認。(圖/微博)

有微博娛樂博主就聯想汪小菲的母親張蘭在直播間中，幾乎什麼都能賣的特色，發文諷張穎穎「你想買買買？那就找張蘭姐啊？看她抖音直播，不是啥都賣嗎？」。除了這點之外，也有人心疼張蘭「每個人都想買買買，這下要賣多少酸辣粉、水煮魚才夠啊？」、「這下心疼蘭姐，到底要養多人啊？」。

此事再次勾起網友的好奇心，許多娛樂博主猜測，張穎穎的妒忌可能不僅僅於大S可以用汪小菲的卡「買買買」這件事，還有她與大S在房產等級上的巨大差異。大S住台北市精華區的破億豪宅，而張穎穎原本卻是住在山東鄉下菏澤市的小房子，多少感到不平衡。