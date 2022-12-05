英格蘭前鋒肯恩回到最佳狀態。（美聯社）

英格蘭、法國同日闖過16強大關，冤家路窄將於8強賽相逢。氣勢如虹的「三獅軍團」英格蘭3比0擊敗塞內加爾並譜寫多項隊史紀錄，中場小將貝林罕（Jude Bellingham）成為最年輕在淘汰賽階段取得助攻的球員，他今年才19歲，也就是U20的球員而已。英媒高喊「法蘭西放馬過來！」讓球迷對8強賽的英法大戰充滿期待。

2018年世足賽，英格蘭踢進4強之後飲恨（敗給克羅埃西亞），他們該屆踢進12球，超過他們1966年摘冠的11球。本屆英格蘭在到達8強時就已累積12顆進球，隊長肯恩（Harry Kane）在大賽累積11顆進球，包括世界盃7球、歐洲國家盃4球，成為國家隊史第一戰將。

肯恩賽前說：「我上一屆開賽時踢進很多球，耗費大量體力，我感覺自己的表現在賽事後段開始下滑。當然我希望本屆也有好表現，但我想要在身體和心理都保持謹慎，在淘汰賽階段處於最佳狀態。」肯恩在世足賽累積7次射正，7球全數破門。

英格蘭前鋒佛登（Phil Foden）以22歲又190日之齡，成為前巴西球星「外星人」羅納多（Ronaldo）以來最年輕在淘汰賽送出兩次助攻的球員。

英國球評尼維利（Gary Neville）批評英格蘭此戰後防過慢，稱讚貝林罕適時撐起了球隊的中場攻防。「他在上半場的演出非常驚人，前15分鐘完全封鎖對手，無比傑出的表現。」外界看好貝林罕成為下一代巨星。