汪小菲與大S離婚風波持續延燒，他昨(4日)在微博秀出購物明細，爆料女方拿他的副卡狂刷百萬名牌，此舉讓新歡張穎穎十分吃味，疑在朋友圈怒發6字：「我也要買買買」，對此，知名律師李怡貞狂酸：「雞總是也想變鳳凰，不意外」。

汪小菲指控大S離婚後用他留下的信用卡購物，並PO出多張購物明細證實所言不假，其中一筆金額高達新台幣1018387元，有眼尖網友發現購物清單內的珠寶及項鍊等，跟大S嫁給具俊曄時的配件極為相似，因此爆出「大S再婚頭紗是刷汪小菲信用卡買的」傳聞，據悉，新歡張穎穎得知此事後相當吃味，在朋友圈發文：「我也要買買買」，還附上皮笑肉不笑的表情符號。

知名律師李怡貞眼見張穎穎吃味行徑，立刻發文「七言絕句」開酸：「前妻婚後刷爆卡，小菲爆氣曬明細，本只為求公眾平，誰知換小三討拍，你們最愛的爛絕句又來了」，接著指出：「愛新覺羅菲目前真的自爆不完耶，有點可憐，但是可憐之人必有…..」，更在留言處寫道：「雞總是也想變鳳凰，不意外」，雖然補充指的是說手頭上的案件，但明眼人都看的出來在暗諷張穎穎。

對此，網友紛紛留言：「不是假豪門嗎哪來的鳳凰」、「家道中落，現世報的很好活教材」、「這齣戲相關的角色們，顛覆一般人的三觀啊」、「 小三好猛，就是不吃虧，該不會也要買頭紗」、「 婚姻倆方都有錯，小三還敢現身真有種」。