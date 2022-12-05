東北季風增強，氣象局發布基隆、新北豪雨，宜蘭大雨特報，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天北部、東半部有雨，今起氣溫漸降，北台灣越晚越濕冷，今晚到明晨低溫15度。天氣風險分析師歐宗學則指，冷空氣可能一路影響至下周，強度會越來越強，12月中旬恐有另一波明顯降溫。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，未來一周副熱帶高壓強度偏強，限制冷空氣南下，台灣只受到其邊緣影響，強度皆僅達東北季風；至於何時才會有第1波大陸冷氣團，也就是台北氣象站測到14度以下低溫，還得再等等。

天氣風險公司分析師歐宗學也在臉書表示，冷空氣可能一路影響至下周，強度會越來越強，12月中旬可能有另一波明顯降溫，不過實際降溫幅度與發生時間都還需要再追蹤觀察。

吳德榮指出，今、明（5、6日）兩天東北季風增強；北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲。今日氣溫漸降，北台灣越晚越濕冷，氣溫15至20度，中南部白天舒適、早晚涼冷，氣溫17至30度，東部18至29度；今晚到明晨北台灣平地最低氣溫將降至15度左右；明日北台灣仍濕冷，中南部早晚涼冷，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。

吳德榮表示，周三、四（7、8日）東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變。周五至周日（9至11日）另一波東北季風再增強、低溫17至19度，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台灣濕涼，中南部白天舒適、早晚涼的天氣。