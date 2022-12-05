富時羅素公布有關台灣50指數系列審核結果，其中，遠東新(1402)納入台灣50指數，奇鋐(3017)、友達(2409)、中石化(1314)納入台灣中型100指數，相關成分股納入及刪除將自今年12月19日起生效。

富時羅素依據11月21日資料審核結果，台灣50指數成分股納入：遠東新，刪除：友達，候補名單：光寶科(2301)、和碩(4938)、台灣高鐵(2633)、華新(1605)、緯穎(6669)。

台灣中型100指數成分股納入：奇鋐、友達、中石化，成分股刪除：遠東新、超豐(2441)、裕日車(2227)，候補名單：中鼎(9933)、豐興(2015)、台郡(6269)、GIS-KY(6456)、彩晶(6116)、神達(3706)、漢唐(2404)、聯合再生(3576)、威盛(2388)、啟碁(6285)。

台灣資訊科技指數成分股納入：奇鋐，刪除：超豐。

台灣發達指數成分股納入：中石化，成分股刪除：裕日車。

台灣高股息指數成分股納入：日月光投控(3711)、奇鋐、貿聯-KY(3665)、可成(2474)、中信金(2891)、台光電(2383)、遠東新、台塑(1301)、興富發(2542)、鴻海(2317)、京城銀(2809)、景碩(3189)、旺宏(2337)、南亞(1303)、南電(8046)、力成(6239)、瑞昱(2379)、潤泰全(2915)、永豐金(2890)、大成鋼(2027)、台玻(1802)、同欣電(6271)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、元大金(2885)、臻鼎-KY(4958)。成分股刪除：中鋼(2002)、中鴻(2014)、超豐、台泥(1101)、陽明(2609)。