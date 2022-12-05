九合一選舉後，台北市長當選人蔣萬安留下的立委職缺馬上就要進行補選，在人選正式出爐前，國民黨台北市議員徐巧芯頻頻被點名參戰，她為此提早買好機票出國放假以表態不選，昨（4）日她也向粉絲分享行程，透露這幾天跑到梵蒂岡問天主問題，說「祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」

戶籍坐落在南松山的徐巧芯，其實本就不在此次台北市第3選區（中山、北松山）立委補選範圍內，但因在九合一大選中連續讓綠側翼翻車獲得高人氣，被各界看好參選立委，她為表態直接買機票飛到羅馬放假，笑說「我直接人間蒸發，如今不可能騙人了吧！總不會不相信了吧！」

不過徐巧芯人雖然在國外，台灣發生的大小事卻也沒錯過，尤其民進黨徵召北市黨部前主委吳怡農加入立委補選之戰後，徐更透過臉書狂打對方，引起網友好奇徐巧芯人到底在哪裡，開玩笑地問「妳到底是在羅馬還是羅東？」

對此，徐巧芯昨日分享出去玩的照片，自曝每天鬧鐘都設定凌晨3點，準時起床關心台灣的狀況，並透露這幾天在梵蒂岡遊玩，「最主要是去問問天主，祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」

一篇短短的文章吸引超過2.5萬人按讚，網友紛紛大笑留言說「注意看，眼前這個女人太狠了」、「拜託跟天主告狀，假傳天主之意，說謊的人一定要懲罰」、「巧芯發文真的每次都超幽默、超好笑的」、「天主說：你希望我怎麼回答你好？」