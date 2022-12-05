IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2022年11月自結合併營收59.54億元，僅較10月60.05億元新高微減0.85％、較去年同期47.63億元成長達25.01％，改寫歷史次高。累計前11月合併營收589.02億元，年增達24.48％，持續改寫年度新高。

南電發言人呂連瑞先前法說時表示，南電ABF載板預期至明年首季均將維持滿載。BT載板方面，近期電視、記憶體等應用產品需求已開始回溫、並出現較大量急單，雖然仍須觀察此狀況是否為短期現象，但預期消費電子產品疲弱市況的底部已經不遠。

呂連瑞指出，目前擴產計畫均如期進行，南電樹林廠首期ABF載板新產能已於第三季開出，本季起小量出貨、預計明年首季量產，昆山廠第二期ABF載板產能本季開始小量出貨、明年首季量產。樹林廠二期產能擴建則按計畫進行中，希望能較原先預期的2024年首季提前。

呂連瑞表示，南電2021年資本支出84.5億元，今年前三季已達133億元。目前部分關鍵設備交期仍長、仍需等待1年半、甚至長達2年。先前已預期今年資本支出規模會較去年倍增，且明年初估規模會比今年更高，確切數字將在明年首季法說會時說明。

美系外資先前出具報告指出，在先進封裝晶片滲透率提升、帶動高階ABF載板需求上升趨勢下，美系外資維持對ABF載板市場供給將持續吃緊看法，預估2023～2025年供需缺口達6～13％，使整體ABF載板產業未來幾年稼動率將維持滿載。

美系外資認為，儘管ABF/BT載板需求短期受PC/NB及智慧手機需求疲弱影響，但長期需求後市將維持穩健，未來一年將看到更好的供需前景，對未來幾年ABF載板供應商的營收及獲利後市維持樂觀，維持南電「買進」評等、目標價365元不變。