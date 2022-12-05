國內生醫研發最高指標獎項，生策會「第19屆國家新創獎-醫療創新Demo Day」今年度從300多項參賽案件激烈角逐下，最終共有4組scale up及7組start up挺進Demo Day舞台，發表醫療科技最新突破，爭取科技業及國際科技大廠的合作與投資機會！

第19屆國家新創獎頒獎典禮上，包括全球疫苗商品化資深副總裁Patrick Bergstedt抵台，將連結台灣加強合作，提供mRNA平台給台灣學研界共同合作開發，Patrick表示Moderna目標於2025年發展出15種對抗致命病原菌的疫苗，開發重點包括流感疫苗、HIV、癌症疫苗以及COVID-19組合疫苗，期待在台灣找到學研與企業合作夥伴。

Microsoft全球醫療長David Rhew強調數據(data)與感測器(sensor)對數位健康創新的重要性，期待未來透過國家新創獎平台找尋研發合作夥伴，共同利用Microsoft Data與AI平台來發展創新的臨床試驗場域。

在國家新創獎暨Demo Day，總共有11家新創企業現場Pitch，特別邀請國際投資界，及國內一線科技大廠CVC包括佳世達、緯創、鴻準、漢民科、華碩雲端等科技業投資與技術決策者現場挖掘投資標的，在獲選上台發表的11家新創企業中，精能醫學、智齡科技、台大-AI輔助3D細胞顯微系統的技術特別受矚，立即有創投表達高度投資興趣。