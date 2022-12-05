今年「山谷燈光節」，在谷關又舉辦谷關場點燈晚會，溫泉公園的「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，吸引上千遊客拍照。(參山處提供)

今年「山谷燈光節」，在谷關又舉辦谷關場點燈晚會，溫泉公園的「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，吸引上千遊客拍照。(參山處提供)

今年「山谷燈光節」，在谷關又舉辦谷關場點燈晚會，溫泉公園的「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，吸引上千遊客拍照。(參山處提供)

今年「山谷燈光節」，在谷關又舉辦谷關場點燈晚會，溫泉公園的「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，吸引上千遊客拍照。(參山處提供)

交通部觀光局參山國家風景區管理處，繼梨山點亮「全國最高的聖誕樹」啟動今年「山谷燈光節」，在谷關又舉辦谷關場點燈晚會，溫泉公園的「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，吸引上千遊客拍照。並邀請林曉培、梁文音等知名歌手獻唱，將氣氛帶到最高潮。谷關業者說，連續假日湧進賞燈泡湯遊客住房全滿。

參山處長曹忠猷表示，該出在梨山點亮全國最高的聖誕樹正式啟動今年的「山谷燈光節」，谷關又舉辦點燈音樂晚會，請來知名原民歌手梁文音、曾於日本及台灣駐唱的歌手林曉培演唱歌曲，點亮溫泉公園的「光之花園」、繽紛彩虹步道，氣氛達到最高潮。

參山處表示，12月10日、明年1月1、7日三天還有三場原民歌手及舞蹈演出，活動現場也有免費手工藝DIY活動，歡迎遊客一起來歡度高山聖誕嘉年華。也歡迎全國遊客到谷關賞燈、泡湯、登山健行、大啖鱘龍魚料理、走訪入關博物館，歡樂度過年終假期。

山谷燈光節活動展期至明年1月8日(梨山燈區17：00-21：00，聖誕樹每30分鐘燈光秀;谷關燈區17：00-21：30)，谷關入關博物館將配合活動延長開館時間至21：30，歡迎遊客把握時間至梨山谷關賞燈。