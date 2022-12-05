英格蘭在16強戰3比0大勝塞內加爾，開賽前大約90分鐘，英格蘭足總公告前鋒史特林（Raheem Sterling）因為家事而無法出賽。事實上史特林當時人不在卡達，他位於英格蘭薩里郡的住家遭到持械劫匪闖入，擔憂家人安全的史特林火速趕回家中看望。

總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）證實史特林已返回英國，但不確定他何時再到卡達前線。「我們會給予他充分的時間。」史特林小組賽對戰伊朗、美國時先發上陣，有踢進1球，對戰威爾斯時輪休。英格蘭將於8強對決衛冕軍法國。

史特林2018年效力英超曼城的時候，位於英格蘭柴郡的住所也遭一群竊賊光顧，他們被保全系統驅趕空手而歸。這次的情況比較嚴重，根據英媒《太陽報》，一群劫匪持著器械闖入，史特林的未婚妻米爾蓮（Paige Milian）帶著兩個兒子在家，分別為5歲與3歲。米爾蓮開啟警報，劫匪在15分鐘之內離去，帶走價值30萬英鎊的名錶（新台幣1127萬）。

英格蘭在小組賽開踢前，米爾蓮帶著兩個小孩在卡達遊歷，還在IG貼出照片，劫匪可能以為史特林一家都還在卡達，沒想到米爾蓮和小孩已經回家。據報米爾蓮被嚇壞了，史特林為此必須親自返家看望。當地類似的劫案正不斷增加，一些犯罪團體專門鎖定身價較高的球星，藉著他們在IG、推特分享的圖文來查看他們的動向，以尋找合適時機下手。