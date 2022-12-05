藝人金剛（李信樵）今年5月宣布與女星小嫻和平分手，一年多的戀情劃下句點，隨後便飛往大陸橫店拍戲，不過恢復單身的他，感情世界仍受到外界關注，甚至敲碗他能跟舊愛小嫻合體，對此，他日前開直播揭曉一喜訊，還直言：「對不起，這次不傷你的心了」，引起網友熱議。

金剛日前直播公布備受好評的雞翅副業捲土重來，透露將配方原封不動交給信任的廠商製作生產，經過來回測試就是為了呈現初次吃到的原汁原味，接著強調：「這一次吃完你仍舊想哭，是為了不變的初衷而哭啊」，對於口感依舊拍胸脯保證，接著向所有顧客喊話：「對不起，這次不傷你的心了」，立刻引起關注。

對此，網友紛紛留言：「已下單。好吃再回購」、「已訂好了，實在是太划算了」、「我吃過一次，一直念念不忘，真的是好吃到爆」、「吃到的一樣是您的手藝嗎」、「我吃過很多次了，終於等到這一刻」，就連好友小甜甜都幫忙宣傳：「很多人以為金剛不賣雞了，其實他是籌備賣更好的雞，置頂連結按下去。 有優惠喔」，對於有人詢問：「您不是不在台灣嗎？出貨怎麼辦」，小編則表示會由合作業者協助出貨。

金剛7月到大陸拍戲後，工作和生活方面皆出現狀況，加上劇組尚未如期開工，讓他一度飆出髒字，不過隨後生活逐漸重回正軌，才讓粉絲放心不少。