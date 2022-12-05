Sources: Hawks’ Trae Young and coach Nate McMillan had an exchange at Friday’s shootaround that led to Young choosing not to attend the team’s home win over Denver.



Details on dynamics and managing tensions around Hawks – with @sam_amick at @TheAthletic: https://t.co/pZYPMthQ70 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日搶先爆料，老鷹明星後衛崔楊因為3日球隊例行訓練期間，跟老鷹總教練麥克米蘭爆發激烈口角衝突，崔楊憤而拒絕參加4日老鷹與金塊之戰，詭異的是老鷹不僅對外宣稱崔楊是因受傷缺席，更沒針對這次衝突處罰崔楊。

甚至麥克米蘭今天接受訪問時，只是輕描淡寫地表示，崔楊沒參加老鷹與金塊比賽的原因，只是出現溝通有誤的情況，崔楊今天不僅完整參加整個訓練，也將會打明天與雷霆的比賽，看來雙方已經暫時把話講開，崔楊也只能乖乖回到球場「上班」。

查拉尼亞表示，這次激烈口角衝突，只是崔楊與麥克米蘭、休息室之間緊張關係的縮影，其實早在開季期間，老鷹內部就已經召開多次內部會議，藉以解決隊內各式各樣的衝突事件，不過老鷹目前13勝10敗，排名仍居東區第4，麥克米蘭的位置還算安全。

只是崔楊雖然目前場均27.8分、9.6助攻與2.9籃板表現還算出色，但他投籃命中率4成11、三分命中率3成03皆創生涯單季新低，球隊高層認為他必須趕緊找回更有效率、更加積極的打法，否則老鷹將不會繼續縱容他如此囂張下去！