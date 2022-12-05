根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日搶先爆料，老鷹明星後衛崔楊因為3日球隊例行訓練期間，跟老鷹總教練麥克米蘭爆發激烈口角衝突，崔楊憤而拒絕參加4日老鷹與金塊之戰，詭異的是老鷹不僅對外宣稱崔楊是因受傷缺席，更沒針對這次衝突處罰崔楊。
甚至麥克米蘭今天接受訪問時，只是輕描淡寫地表示，崔楊沒參加老鷹與金塊比賽的原因，只是出現溝通有誤的情況，崔楊今天不僅完整參加整個訓練，也將會打明天與雷霆的比賽，看來雙方已經暫時把話講開，崔楊也只能乖乖回到球場「上班」。
查拉尼亞表示，這次激烈口角衝突，只是崔楊與麥克米蘭、休息室之間緊張關係的縮影，其實早在開季期間，老鷹內部就已經召開多次內部會議，藉以解決隊內各式各樣的衝突事件，不過老鷹目前13勝10敗，排名仍居東區第4，麥克米蘭的位置還算安全。
只是崔楊雖然目前場均27.8分、9.6助攻與2.9籃板表現還算出色，但他投籃命中率4成11、三分命中率3成03皆創生涯單季新低，球隊高層認為他必須趕緊找回更有效率、更加積極的打法，否則老鷹將不會繼續縱容他如此囂張下去！
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