女星大S與前夫汪小菲前(3)日晚間又開撕，到半夜汪小菲又再度認輸，刪文並直言「只想結束這一切」，誰料張蘭不負「戰蘭」之名，昨(4)日晚間再度開直播，將矛頭轉向大S經紀人「逃漏稅」，明顯再回應大S經紀人昨日的指出張蘭逃漏稅的聲明。

原本預計休息兩天的張蘭，今日又忍不住開直播怒嗆大S經紀人，直接點名大S經紀人威脅她逃漏稅一事，反擊表示大S和小S這些年來大陸賺了不少個億，這種「割韭菜」的行為可能也有逃漏稅的嫌疑，還要經紀人曬出合同出來對峙，並表示自己已經準備好律師團隊。

張蘭控大小S在大陸賺了很多個億，但有沒有好好繳稅又是另一回事。(圖/張蘭抖音)

張蘭之所以強調逃漏稅，是因為昨日大S經紀人聲明中表示：「要不請張蘭女士也好好解釋一下逃漏稅跟國籍的事情？」明確表示張蘭經商的過程中有違法的可能性，才讓張蘭如此大動作請律師團隊收集資料準備反擊，畢竟在大陸若有逃漏稅行為，不論藝人還是商人都會直接被封殺。

這次的逃漏稅爭議，大S經紀人直接踩到張蘭痛點，讓她硬起來反控，不過有許多網友表示已經受夠這齣家庭倫理大劇，若真的有此事應該拿出證據說話，而不是在網路上放話。