「情色教主」雪碧(方祺媛)擁有精緻臉蛋和傲人F級身材，人氣一直以來居高不下，個性爽快的她坦承是靠整形才有現在的美貌，且手術費用將近500萬元，調侃自己是「整形機器」。4日，她在FB透露一起床時發現臉頰很痛，也分享鼻子頻繁動刀產生的後遺症，直喊「感謝前男友們體諒」。

雪碧4日在FB放上一張側臉近拍照，可見左臉顴骨處撞出一塊明顯的瘀青，她表示到起床時才發現，感嘆「昨天我在幹嘛啊……還好沒撞到整形的地方」，隨後透露自己的打呼聲很大，並解釋原因：「手術過的鼻子有疤痕組織，容易打呼，有80%會打呼」，更何況她做了4次鼻子手術，因此很感激前男友們的體諒。

事實上，雪碧曾大方招認胸部、屁股、臉頰等部位均動過整形手術，還在Youtube頻道公開手術的過程，不過雪碧再三強調自己是認為有需要才去整形，直言這畢竟是手術，動刀之前務必深思熟慮，千萬要好好做功課，並多向醫師聽取專業的諮詢，並評估自身的狀況。術後也得吃消炎藥、冰敷，且不得做太大的臉部表情。最後，她提醒大家，其實整完形還得靠健身維持身材，不禁感慨：「妳說當美女簡單嗎？」