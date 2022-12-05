導演蔡明亮巴黎龐畢度中心「取經」大展與最新長片上映獲得法國觀眾熱烈迴響。蔡明亮向中央社坦言，創作時為求好會焦慮，但年事漸長，如今創作都是貼近生活，往內心看，讓心安定，而非外求。

蔡明亮裝置藝術展暨影片回顧展「取經」在駐法國代表處台灣文化中心（巴文中心）與龐畢度中心（Centre Pompidou）合作下推出，11月25日起在巴黎龐畢度中心展出。最新長片「日子」（Days）也於30日在法國影院上映，獲各年齡層觀眾好評。

「日子」是沒有對白的長鏡頭電影，受藝文界矚目，多家媒體給予極高評價。11月29日，法國世界報（Le Monde）與解放報（Libération）都大篇幅評論蔡明亮的龐畢度大展與電影。世界報稱「日子」「記錄當代異化的寂然」；解放報則形容該片為「時間的持續」。

蔡明亮與法國淵源至深、關係緊密，多部作品獲得坎城影展青睞，更受羅浮宮邀請拍攝電影「臉」，也曾獲得法國藝術與文學軍官勳位。

蔡明亮11月24日接受中央社專訪時談及法國，「法國觀眾，包括電影節與藝評界人士，對於我的作品比較關注，可能因為我從第一部片就進入市場，一直被肯定、被鼓勵」。他笑著表示：「來這邊就覺得比較容易一點，觀眾也非常容易理解我的作品，我覺得很好。」

他分析原因，認為歐洲觀眾普遍較能接受不同的事物，也很容易理解不同的表現；即便不理解也不會抗拒，願意靠近。「這跟亞洲觀眾有點不同，我們可能傾向把門關起來，彷彿對方不存在。」

因此，蔡明亮近年與各大館院合作，致力推廣美學教育，率先打破電影和美術館的界線，把影視作品帶進美術館，或把美術館的作品帶到電影院裡播放。

他說：「希望在我生活的地方，特別是台灣，能加強觀眾訓練，最好是在美術館，而非電影院，這不是看商業片就可改變的。希望養成從小進美術館的習慣，以培養觀眾。現在台灣比較不錯，美術館林立，有各種美術、文藝活動，家長觀念也比以前更開放一些，我覺得將來的小朋友會和現在有所不同。」

「取經」展除放映劇情片外，更呈現自2012年起發表的「行者」系列9部作品。其中第9部行者作品「何處」是特別為此次展覽創作，實地於巴黎龐畢度中心內部與周邊取景拍攝。

世界報再次於3日刊登評論，分析蔡明亮展覽內涵，形容為「以緩慢作為抵抗」，而「行者」則是「給緩慢的頌歌」。

蔡明亮說，「行者」元素簡單，拍攝李康生漫步經行在世界不同角落，如1400年前的玄奘法師西天取經、勸世。「我在創作時，可能也有種渴望，覺得世界可以再慢一點，不要如此匆忙，追求的東西不必那麼多，讓世界原來的樣子美好地呈現出來。」

他告訴記者，「行者」至今已超過10年，後面還有計畫推進。「我猜『行者』不會停，它可能會是我最長的一個作品。」

然而蔡明亮坦言，每次在創作前都會焦慮，「因為想把它做好」。他說：「『行者』是非常簡單狀態的呈現，也就是走路；李康生能走我就能拍，只要找到拍攝地點的特色我就能拍。但是要拍得好其實是不太容易的，所以拍的過程會焦慮是真的。」

記者詢問為何選擇長時間記錄李康生，蔡明亮的回覆同時談及目前的創作心境。他表示，這已變成一種習慣。

他說：「創作不是商品製造。對我來說，創作非常個人，生活裡面有什麼就拍什麼。我不是一直在擴張生活的人，也不太往外跑，所以我生活範圍其實蠻小的，反而比較是往內看，往自己心裡看，看心如何安定，尤其到有年紀後，就不太會外求了。若要創作，大概就是創作生活這個小範圍，李康生還是跟我比較靠近，是我可以觀看的一個存在。」

蔡明亮「取經」展在龐畢度中心展至2023年1月2日，放映蔡明亮1989年至2022年的作品，包含劇情片、短片、影集、紀錄片等放映35場，並規劃13場映後座談、大師班及觀眾見面會等。（編輯：郭中翰）1111205