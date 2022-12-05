張蘭近日在直播暗示汪小菲於婚內買2間房給大Ｓ，其中一間就是大S和具俊曄目前住處，卻遭大S曬出銀行帳戶明細反擊，強調都是自己購買，接著公開汪小菲向她借錢的借據，狠酸「愛新覺羅汪」，貌似正式撕破臉，對此，網紅陳沂也發表勸世宣言，讓網友直呼再同意不過了。

張蘭先前稱汪小菲是滿清皇族、愛新覺羅後裔，也就是正黃旗，第一次與大S見面時，就直接嗆聲：「我們家就是滿族人，滿族人以後就麻煩你們多擔待」，對自家血統相當自豪，如今大S公開汪小菲借錢借據時，不忘狠酸「愛新覺羅汪」，讓網紅陳沂忍不住發聲：「看到愛新覺羅汪跟他嫡母張蘭女士這樣搞，真的覺得女生有錢不要隨便結婚」。

陳沂接著解釋若嫁給媽寶，好不容易忍到離婚，還要面對各種清算，整天直播爆料妳的私事，誰都會忍無可忍，若因此能拿幾十億，或許還可以忍耐一下，如果沒拿到根本賠了夫人又折兵，對此，網友紛紛留言：「我是不信愛新覺羅汪到底有多有錢」、「覺得大S真的已經很有風度，是家人被波及誹謗才忍不住硬起來」、「當初離婚看似沒啥風波，原來是藏在暴風圈裡」。

先前傳出汪小飛將來台與大S「直球對決」，被網友推測床墊要價百萬，難怪要親自飛來台灣拿回去，當時有人提問床墊後續如何處理，陳沂忍不住揶揄：「張蘭會開直播賣吧」，一句話笑翻不少網友。