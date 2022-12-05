現代人普遍都有血脂過高的問題，也讓具有降膽固醇功能的紅麴相關產品大受歡迎，但醫師提醒，倘若膽固醇已經超標到需要服藥，光吃紅麴效果就有限，不只如此，由於紅麴可能會導致肝功能異常，若是本來就有肝病，又沒有定期檢查，反而會先等到「癌細胞」！

隨著飲食西化、嗜喝手搖飲，高血脂已成現代人最常見的疾病之一，相關保健品也大受歡迎，其中紅麴因研究證實具有降血脂效果，成為相當受歡迎的保健品，從紅麴膠囊、納豆紅麴、紅麴飲品、紅麴香腸到紅麴貢丸等，每年為業者帶進廣大商機。

紅麴是紅麴菌生長於蒸煮過的米粒上，形成的發酵食品，早期用於釀酒，使用在食品上主要是作為添加劑，讓食物看起來更加漂亮，例如紅糟肉。近年來，許多研究發現，紅麴在發酵過程所產生的紅麴菌素中的部分成分與降血脂藥成分史達汀（statin）相似，可抑制膽固醇合成時所需要的酵素HAMG-CoA的活性，抑制膽固醇合成，進而達到降低膽固醇的效果。

國泰醫院心血管中心郭志東醫師表示，如果是膽固醇稍高的人，使用紅麴保健品的確具有降膽固醇的功效，但如果血脂已經超標、需要服用降血脂藥物者，此時就不建議服用保健品，就算紅麴菌素成分與史達汀（statin）相似，但濃度還是比不上真正的藥物，所以應該轉而服用降血脂藥才正確。

若是服用降血脂藥物後，就不建議再吃紅麴保健品，郭志東解釋，因為醫師無法掌握保健品中史達汀（statin）成分的濃度，若與藥物一起服用，更無法掌控整體藥效，不利於病情控制。

另外，降血脂藥物由於難以被肝臟代謝，所以大約會有1%的機率導致肝功能異常，所以每次定期回診時都會抽血監測，若是發現肝功能有異狀就會趕緊停藥，而紅麴在發酵過程中，在紅色素生成時會伴隨著產生橘黴毒素，而橘黴毒素是一種具有腎臟及肝臟毒性的真菌毒素，長期服用對肝腎不利，甚至會造成畸胎，在動物實驗中也證實有致癌疑慮。

郭志東說，服用保健品不太可能定期抽血監測身體狀況，所以若是長期吃紅麴保健品就會有肝功能異常的風險，再加上肝臟是沉默的器官，所以也完全不會有不適症狀，民眾恐怕身陷危險之中卻完全不知情，所以建議聽從醫囑服用藥物，同時搭配運動、飲食控制，才是最健康的保健方式。