美國加州一間蘋果專賣店在黑色星期五當天遭到2名歹徒行竊，最終得手價值約3.5萬美元（約新台幣106.9萬元）手機及筆電，值得注意的是，2嫌行搶時是大白天，目測店內還有數十名顧客及員工，顧客一邊拿手機錄下竊賊從容拔手機的舉動，一邊詢問店員需不需要上前阻擋，不過店員只表示「讓他們搶」，還用手護住顧客的身體，讓出走道讓歹徒通過。

綜合加州地方媒體《帕羅奧圖每日郵報》（Palo Alto Daily Post）、福斯財經新聞網（Fox Business Network）報導，11月25日黑色星期五當天，加州帕羅奧圖市市中心的蘋果專賣店遭到2名戴著口罩、穿著帽T的男子光天化日下行竊，據店內顧客錄下的畫面顯示，當時店內還有數十名顧客及店員，2名男子進入店內後就狂拔桌上的展示手機及筆電，把得手的手機全塞進後背包裡。

歹徒的舉動從容但果斷，儘管多名顧客拿著手機錄下他們的行為，歹徒也絲毫不以為意。

影片中可聽見一名正義男顧客詢問店員「需不需要阻擋他們」，不過店員僅簡短表示「讓他們去」。影片中也可看見店員護住客人身體、讓出走道、要求其他顧客後退，防止客人與歹徒對峙，

警方後續調查指出，2名歹徒當天一共得手價值約3.5萬美元手機及筆電，他們行竊完畢後駕駛紅色馬自達（Mazda）轎車揚長而去，目前警方仍在追緝2名嫌犯下落。

警方表示，其中一名嫌犯當天曾警告民眾，阻擋的話可能會引發肢體暴力，這番話可能會讓他們的入室竊盜罪升級成搶劫罪。

報導指出，這家蘋果專賣店過去曾多次被竊，包括2018年曾在24小時內被搶2次，被竊走價值超過10萬美元商品。