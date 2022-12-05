國防部今(5)日表示，迄今日06：00時止，偵獲共機8架次、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動，未有共機或共艦侵入我西南空域，故未提供航跡圖。

國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部：25共機、4共艦 侵擾台海周遭 10共機逾越海峽中線
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