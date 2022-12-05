台海周邊偵獲8共機4共艦 國防部：未有侵入西南空域 09:242022/12/05 中時 邱新博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為中共殲-20、蘇-35、轟-6K等多型戰機飛行的畫面。（示意圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(5)日表示，迄今日06：00時止，偵獲共機8架次、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動，未有共機或共艦侵入我西南空域，故未提供航跡圖。 國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 國防部：25共機、4共艦 侵擾台海周遭 10共機逾越海峽中線 民治中心廣場耶誕樹點燈 黃偉哲：未來4年溪北持續建設 國軍配合口罩放寬規定 但衛哨值勤期間仍需全戴 #共機 #共艦 #國防部 #偵獲 #活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬英九：台灣何其不幸出一個掛羊頭賣狗肉無良政黨 10:322022/12/03 政治 花蓮卓溪鄉現堰塞湖 勿進溪床活動 04:102022/12/04 地方新聞 職場達人－博是博公關公司總監Monika深耕南台灣 穩坐房產活動霸主 04:102022/12/03 專題周報 金融理財－國泰世華銀 連5年淨灘守護海洋 04:102022/12/05 金融．稅務 迎接國際移民節活動 今先於桃園火車站快閃助陣 17:282022/12/04 寶島 台南淺草里活動中心 流標7次終動工 04:102022/12/03 地方新聞 美國國家情報總監：習近平拒絕接受西方國家疫苗 12:112022/12/04 國際 2022板橋花市耶誕童樂會暨愛心公益活動 好康一籮筐 20:082022/12/03 寶島 雲嘉南觀鳥馬拉松 百餘人競拍鳥類 04:102022/12/04 地方新聞 金管處辦「2022古寧頭水獺巡禮」活動 認識聚落人文與生態 17:402022/12/04 寶島 工商時報44周年社慶 好禮大放送 04:102022/12/04 企業經營 2022年「走進政協台灣青年說」 活動 1日在福州舉行 22:342022/12/03 兩岸 台南大員皇冠 耶誕節活動登場 04:102022/12/04 產業特刊 買vivo挺世足抽萬元旅遊金 04:102022/12/05 時尚消費 全盲多藝勇士周軒瑋 用音樂療癒人心 04:102022/12/05 生活新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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