周三（7日）是24節氣中的「大雪」，代表時序進入大雪紛飛的季節，「大雪」後是全年陰氣最重的時節，直到冬至到達巔峰，命理師小孟老師在臉書粉專發文分享遇「大雪」的6大禁忌和7大習俗，提醒「大雪」這天不宜到海邊或山上，也不要晚睡早起，以免陽氣不足被沖煞到，宜吃洋蔥、韭菜暖胃，逼走寒氣。

▍大雪禁忌：

1.不要過度運動：

「大雪」天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，且激烈運動後吸入較強的冷空氣，恐引發心臟疾病。

2.不宜在室內開強烈暖氣：

「大雪」這天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開得特別強烈，導致出門氣溫變化太大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭：

許多民眾在「大雪」這天喜歡將眠被蓋頭取暖，然而蓋頭容易影響運勢惡夢較多，也容易空氣不流通，呼吸不上來引發肺部疾病 。

4.老人不宜戶外吹風太久：

「大雪」這天天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此「大雪」到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

5.不宜到海邊與山上：

「大雪」這天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6.忌晚睡早起：

「大雪」嚴冬天氣寒冷，晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者易有猝死意外。

▍大雪習俗

1.吃洋蔥：

「大雪」這天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，逼走寒氣。

2.吃醃肉

俗語「小雪醃菜，大雪醃肉」，因此「大雪」這天適合吃醃肉，可以補充體力和熱量，以抵擋寒冷。

3.多吃溫熱性的根莖食物：

「大雪」這天可多吃如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4.核桃仁：

核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，能夠活化血液，冬天多吃能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5.韭菜：

韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能讓身體溫暖。

6.紅薯：

紅薯內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7.熱薑茶

喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。