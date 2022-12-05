「綠衫軍」塞爾提克5日作客紐約遭遇最近連勝不斷的地主籃網，靠著「雙探花」傑倫布朗、塔圖都拿下雙十數據，布朗34分、10籃板，塔圖也有29分、11籃板及4抄截，最後以103比92力退籃網，也終止籃網4連勝氣勢，塞爾提克目前19勝5敗，穩居東區龍頭。

傑倫布朗上半場三分火力就相當猛烈，個人半場飆進5顆三分球，貢獻22分、4籃板與2火鍋，他的最佳搭檔塔圖表現也不遜色，半場就拿14分，幫助塞爾提克打完上半場，取得62比50領先，籃網半場以杜蘭特13分最高，喬哈里斯也有11分。

來到下半場，身為地主的籃網當然要開始追分，特別是杜蘭特，厄文也好不容易找回手感提供支援火力，可是塞爾提克換成塔圖接手飆分，他在最後1分43秒飆進三分外線，幫助綠軍擴大領先到16分，籃網此時只能乖乖認輸，畢竟大勢已去。

塞爾提克除了雙探花，表現較佳的是布羅格登替補拿下13分、8籃板及7助攻，葛蘭特威廉斯10分、5籃板；杜蘭特雖替籃網貢獻31分、7籃板及5助攻，厄文也拿18分、8籃板，喬哈里斯13分，籃網目前13勝12敗，排名滑落到東區第8。