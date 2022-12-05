砷化鎵廠宏捷科(8086)11月合併營收為1.25億元，月增1.21%，儘管智慧型手機終端需求未見起色，宏捷科表示，目前客戶預估產業有望在明年第1季落底，不過實際狀況可能要到農曆年後才會明朗，今天早盤股價開高。
大陸長時間嚴格封控及通膨升息讓智慧型手機產業持續低迷，大陸非蘋Android智慧型手機銷售慘兮兮，宏捷科第4季營運處於谷底，11月合併營收1.25億元，月增1.21%，但年減70.67%，累計前11月合併營收為20.37億元，年減53.4%。
受到終端客戶需求疲弱影響，宏捷科第3季本業營業淨損2437萬元，單季營業淨損率為4.13%，在業外挹注下，單季稅後盈餘為1372萬元，單季每股盈餘為0.07元；累計今年前3季營業淨利為3394萬元，營業淨利率為1.9%，稅後盈餘為8819萬元，每股盈餘為0.45元。
展望明年第1季，宏捷科表示，目前客戶預估產業有望在明年第1季落底，不過實際狀況可能要到農曆年後才會明朗。
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