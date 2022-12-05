麗寶樂園大小朋友都愛的異國氛圍聖誕遊行。(麗寶樂園提供)

中部最大麗寶耶誕新年城活動，即日起至2／28日每晚上演璀璨炫麗燈光盛宴，逢週末還有精彩豐富、掌聲不斷的街藝大匯演，和大小朋友都喜愛的異國氛圍聖誕遊行。麗寶樂園指出，暖心年末之際，將迎來麗寶耶誕新年城的公益慈善週，藉由不間斷公益活動，關懷孩童議題、提倡與守護孩童權益，讓愛萌芽延續並開枝散葉。

麗寶樂園說，今年邁入第十屆的台北市建築世代會ADA慈善路跑，將在12月10 日於麗寶樂園渡假區開跑，由熱愛運動的防疫女神賈永婕擔任宣傳大使，希望民眾可以一起響應，募集愛心幫助弱勢兒童，路跑報名費將全數捐贈給台東孩子的書屋、三峽小草書屋、財團法人慈懷社會福利基金會等相關單位，陪伴孩子創造夢想讓更多孩童獲得實質的支持與幫助。

本次路跑分成挑戰組10公里（晶片計時）與Fun Run組5公里，路跑路線全程沿著麗寶樂園渡假區，起點從麗寶OUTLET MALL前方停車場集結出發；路線行經麗寶樂園渡假區最夯拍照景點「落羽松大道」逐漸轉紅的落羽松林是秋冬最浪漫、最唯美的風景。

沿途還會經過麗寶國際賽車場，還有充滿義大利風情的「科莫湖」以及全台最大的天空之夢摩天輪。有別於一般路跑活動，ADA慈善路跑營造嘉年華式的歡樂情境氛圍，麗寶樂園吉祥物POPA FAMILY也一起來為跑者加油，趣味性十足，非常適合全家大小，在參與公益之餘還能來場家庭旅遊增進感情。

麗寶樂園表示，12月11日由世界展望會接力傳愛。麗寶樂園渡假區招待180位台灣世界展望會中部弱勢孩童與家人一同暢玩探索世界，創造美好的耶誕回憶。

后里三采幼稚園上百位小朋友們，也將化身為可愛的耶誕小天使、帶來可愛的氛圍。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園強調，12月23日后里三采幼稚園上百位小朋友們，將化身可愛耶誕小天使、帶著可愛的聖誕裝扮一同在渡假區遊行歡慶耶誕。讓你添增耶誕儀式感的期間限定聖誕大遊行，每週六日於探索世界以及麗寶OUTLET MALL歡樂上演！踩著高蹺的聖誕老人帶領著胡桃鉗士兵、舞動彩帶的聖誕精靈，邀您一同體驗獨一無二的異國耶誕風情！