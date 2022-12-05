You've heard of a hook shot, but how about a hook lob?



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/F9KAI1xu1c — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 4, 2022

實在很難找出形容詞描述「一眉哥」安東尼戴維斯5日的瘋狂表現！安東尼戴維斯今天全場投30中22、9罰全進，攻下本季新高55分，外加17籃板、3火鍋，幫助湖人130比119擊潰地主巫師勇奪3連勝，他更成繼「小飛俠」布萊恩後，首位連兩場客場得分都破40的湖人球員。

比賽才打3分多鐘，巫師當家射手畢爾就因大腿受傷提前退場治療，也讓巫師士氣受到重創，湖人當然沒有放過這個機會，靠著詹姆斯、安東尼戴維斯兩人聯手，很快就把領先擴大到20分以上，打完上半場，湖人68比50領先，戴維斯半場就拿24分、9籃板。

得理不饒人的湖人，下半場一開始就打出17比6猛攻，轉眼擴大領先到29分，其中安東尼戴維斯更是無人能擋，第3節獨拿17分，個人得分已經突破40分大關，巫師雖靠庫茲馬火力，一度縮小差距到9分，但隨著庫茲馬6犯畢業，湖人重新擴大領先。

除了看安東尼戴維斯瘋狂個人秀，「小皇帝」詹姆斯也有29分、8籃板及6助攻，隆尼沃克20分，韋斯布魯克雖然只拿6分，卻傳出15助攻，想也知道大部分都是傳給安東尼戴維斯；巫師以波爾金吉斯27分、10籃板表現較佳，庫茲馬26分、7籃板及4助攻。