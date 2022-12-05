新北市警察的腰包藏亮點！一名網友日前等紅綠燈時，意外看到前方警察佩戴的腰包繡有「屁孩殺手」4個大字，覺得非常驚喜，拍照PO網後吸引3萬名網友按讚，直喊「要說到做到」、「希望他到我這邊服勤」。

一名網友日前等紅綠燈時，意外看到前方的警察佩戴著繡有「屁孩殺手」4個大字的腰包。(翻攝自爆料公社)

這名網友日前在「爆料公社」貼出照片，畫面中一名警察騎著警用機車，腰後方掛著大大小小的配件、手機，其中最大的亮點是警察腰包除了警徽與N.T.P.D.新北市警察的字樣外，還加上大大的「屁孩殺手」四字，讓網友看了笑翻，直呼看見屁孩的剋星了。

還有網友貼出，一名指揮交通的女警也有「屁孩殺手」腰包。(翻攝自爆料公社)

貼文PO出後引起大量討論，多達3萬名網友按讚，紛紛表示「這應該全台都很需要」、「太好了！維護社會秩序」、「真的需要多一點這種警察，尤其廟會的時候」、「超級幽默的包」、「抓！都抓，抓好抓滿」、「真的，一堆屁孩跟媽寶，當警察好難」、「說到要做到啊，不要光說不練」、「我好想把我家屁孩通通送給你」、「可以有黑道殺手嗎」。也有網友指出，以前的少年隊才是真正的屁孩殺手，「屁孩看到少年隊，跟逃難一樣」。

但也有人提到「現在蠻多比屁孩還屁孩的警察」、「警察搞這種，我看是屁孩王吧」、「現在的政府只能抓屁孩，對於黑道大哥卻都只能放過」、「有損警察形象」。