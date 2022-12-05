台積電美國亞利桑那新廠進入完工最後階段，與此同時，台積電加碼投資美國的策略也遭到曝光，包括3奈米、4奈米都傳出有部分產能將移往美國，引發外界出現「掏空台灣」的擔憂，但有專家認為，此想法過於憂慮，台灣擁有多家半導體頂尖企業，且發展歷史悠久，這樣的優勢不會很快消失。

美國通過520億美元的晶片法案，加強半導體生產在地化，因此全球晶片商為了因應客戶需求與市場環境，紛紛加大赴美投資的力道，台積電除了快要完工的亞利桑那新廠外，還傳出有第二期的建廠工程，並可能將部分先進製程產能移往美國。

然而此事卻也引發「掏空台灣」的疑慮，正反兩派吵得不可開交。長期關注半導體與台灣局勢的分析師Dan Nystedt在推特上發表評論，「最近台積電亞利桑那廠已成為中共的話題，每天都充斥恐怖的故事，但這看起來就像在破壞台美關係，且這些說法缺乏創造力，只突顯他們對半導體所知甚少。」

Dan Nystedt接著分析，台灣半導體產業起步於1960年代，並建立一個充滿活力的生態系統，除了台積電是世界第一之外，日月光也是全球最大的晶片封裝代工廠，大聯大則是僅次於美國Arrow Electronics全球第二大的半導體代理商。

不僅如此，環球晶是全球第三大的矽晶圓廠、聯電也是全球第三大的晶片代工廠，聯發科則是全球第四大的IC設計商，且包括力成科技、晶圓電子、聯詠、瑞昱、奇景光電都在所屬的半導體領域上名列前茅。

Dan Nystedt認為，現階段擔憂台灣將失去半導體優勢的想法已經有點過頭，「這是一個需要長時間累積知識與專業的行業，且台灣人才輩出，未來幾十年依然充滿生機。」