一名少女A與廖姓前男友同住友人家中，前年臨時收留同樣未成年的女友人B，未料廖男竟趁她不在時性侵B女。基隆地院審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處廖男有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，廖男與A女為前男女朋友，2人一同借住在另名女友人的家中，2020年12月6日間，A女得知B女離家，預計借住在一名男性友人房間，A女擔心B女安危，遂邀約B女借住她家。

未料，同年月7日晚間，B女與廖男單獨在住處飲酒，廖男明知B女未成年，竟趁著房間無人，違反B女意願，強行口交並射精得逞，全案經由B女與B女母親報警處理，檢方偵結起訴。

基隆地院審理時，廖男認罪，法官認為，廖男不顧B女意願做出強制性交行為，嚴重危害B女性自主決定權，導致B女身心受創，不應該輕縱，且廖男有與未滿14歲女子性交的前科，這回又犯案，顯見廖男缺乏尊重他人身體性自主權的觀念，也難以控制個人慾望，應該嚴懲。

法官衡量廖男認罪尚知悔改，並非無意賠償等情況，再兼衡其犯罪動機、手段與犯罪危害等，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑3年2月。可上訴。

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