林如琦3日在臉書發文表示，近日睡前看見一名朋友的社群動態，突然想起另一名久未聯絡的朋友，想關心她的近況，搜尋後發現和老公竟被解除好友關係，有些傻眼表示：「互問彼此，是有發生什麼嗎？怎麼會這樣？」，當下她選擇傳訊息詢問，但等到隔天深夜依舊沒有獲得回應，這才意識到可能已被對方封鎖。

林如琦表示，對方是因為工作認識的，儘管雙方來往並未非常密切，但仍保持友好關係許多年，也參與彼此的生活：「常常她有任何工作上的疑問，我都很樂於給予協助，私下相約當然有很多開心的，但也有很多期間她總是不停抱怨合作的對象，我們也默默地聆聽」，如今回想起來，驚覺夫妻倆可能也變成她向其他人發牢騷時的故事主角。

即使到現在林如琦仍不知道發生什麼事，不過她的心態看很開，坦言「轉個念想想也想說算了」，因為與其把人生耗費在不必要的人事物上，能有更明智的選擇：「拿這個時間，多去關心我愛的、在乎的！」，於是她和大家分享，自己當天與朋友見面時享用美食，度過很開心的一天。

貼文曝光後，網友留言鼓勵她「過客就不必想太多了，珍惜愛你的人才重要」、「只是緣份盡了，對於少在互動的人我會刪了，畢竟我不想在抒發情緒的同時，還要顧慮他人感受」、「這問題我也覺得人森(生)好難，但人生真的不長，只能告訴自己要繼續努力快樂過日子」。而林如琦看完網友建議後，在留言區笑回：「是啊，自己開心過生活比較實在，別浪費時間在不值得的人身上」，言語中透露出人生的大智慧。