非洲冠軍「特蘭加雄獅」塞內加爾止步本屆16強，門將E.門迪（Édouard Mendy）重演他最糟的惡夢，在第57分鐘被英格蘭前鋒薩卡（Bukayo Saka）起腳破門。薩卡、門迪皆效力於英超球隊，薩卡是兵工廠球員，門迪是切爾西。

球迷在推特寫道：「薩卡最喜歡在門迪手中得分。每一次都這樣折磨門迪。我們看過很多次了。」門迪除了被英超球迷嘲笑，小組賽首戰他們被荷蘭踢了2比0也引起塞內加爾球迷不滿，批評他「隻手毀掉塞內加爾的比賽」。

門迪是2021年「FIFA年度最佳門將」，在票選中擊敗衛冕者德國名將諾伊爾（Manuel Neuer）。但是本屆世足他的表現荒腔走板，每一場比賽都有失球，對荷蘭失2球、對卡達、厄瓜多各失1球，淘汰賽被英格蘭踢進3球。卡達這一球是他們的唯一進球，必須感謝門迪沒有讓地主國掛蛋。

本季在英超切爾西，門迪擁有幾乎最糟的55%救球率，平均每76分鐘失1球，導致先發地位不保。在世足賽期間，門迪還得憂心他在英超的未來，切爾西開給他的新價碼比原先的替補門將還少。塞內加爾仍相信門迪是世界頂尖的門將，門迪也指望為國家隊當一回英雄來洗刷汙名，結果慘遭英格蘭修理，不幸成為門迪生涯最糟的球季。