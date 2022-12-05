九合一選舉落幕，台北市前副市長黃珊珊今接受廣播專訪時批評，年輕人為什麼覺醒不再相信民進黨，因為連論文、疫苗都可瞎扯，為什麼可以操弄輿論操弄到這種程度，怒轟民進黨沒是非還叫人相信所以年輕人才投黃珊珊。

黃珊珊今天接受《POP撞新聞》廣播專訪，談到此次選舉結果，她直呼一個政黨可以隻手遮天、操弄輿論，後來發現錯了，這麼大的事情沒有人可以用輿論的方式掩蓋掉是非善惡，所以這次民進黨大敗。

黃珊珊指出，政黨做的事情是錯的、很清楚是反噬，年輕人為什麼覺醒不再相信民進黨，因為連論文這件事情都可以瞎扯、疫苗也可以瞎扯，人民都不得接受，為什麼可以操弄輿論操弄到這種程度，這場看到年輕世代覺醒力量。「沒有是非的東西，你還叫人家相信」，所以年輕人才投黃珊珊。

至於蔡總統開檢討會議做四大檢討，黃珊珊酸，「檢討就是她沒做到的事才是檢討嘛」，第一個，沒有謙虛以對，製造朝野對抗、抗中保台，中央、地方共同合作？中央、地方不是都是卡關嗎？

黃珊珊表示，檢討是對的，回到公平正義、是非善惡，政治人物必須放在心上，政治人物必須以身作則，沒有做到都是白費，人民有這條線。

黃珊珊也說，國民黨覺得自已大勝，因為大家修理民進黨，這些票並不是單純國民黨的票，應該大家都要謙卑以對，看到的現象只是結果，我們創造什麼環境給下一代，大家要努力要認真還是要互相攻擊，中道的力量愈來愈進來，台灣會愈來愈進步，民主要深化。