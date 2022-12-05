心誠鎂(6934)自主研發生產的醫用霧化器將在12月初於國內非處方產品(OTC)市場販售，為國內霧化治療提供噴霧裝置。

心誠鎂近兩年來專注於高階醫用霧化器藥械合一產品開發，積極為國際知名血漿製劑領導者CSL Behring及美國矽谷生技公司AeroRx等藥廠客戶高價值新藥提供客製化霧化裝置，與新藥臨床試驗等全方位CDMO服務。

有鑒於後疫情時代來臨國內對於霧化治療的認識與需求逐漸提升，心誠鎂藉過去與巴西亞培(Abbott)於OTC市場的合作經驗，將供給於藥廠的高階醫用噴霧裝置提供國內有需要霧化治療的病患。

心誠鎂所開發的攜帶型醫用霧化器在2016年已陸續獲得歐盟CE、台灣TFDA、巴西INMETRO/ANVISA、中國大陸NMPA、美國FDA 510(K)及澳洲TGA醫療器材上市許可。

心誠鎂財務長杜維誠說，公司近年切入呼吸治療藥械合一CDMO服務已在國際知名藥廠間站穩全球霧化器技術領先者的形象，挾帶此技術實力與商業成果，在大樹醫藥旗下的連鎖藥局通路正式上架販售。展望後市，國際CDMO業務的增展及國內OTC市場的推展，將能為心誠鎂經營提供穩定成長的動能。