民進黨近日陷入黑道治國爭議，「館長」陳之漢也連日開直播砲打民進黨，甚至與綠委陳明文隔空互槓，不料剛在台北市議員選戰中落選的美女醫師吳欣岱昨（4）日卻嗆館長，「成吉思汗不就是一個幫派」、「自己成吉思汗裡面一堆有前科的」等，讓館長爆氣嗆告，還秀出過去的新聞、判刑結果，證實自己絕對告的成。

吳欣岱昨日上午在臉書表示，黑道政府整件事情都是假議題，認為選舉要花錢、花資源，在如此高門檻的狀況下，金主、地方勢力有意介入相當難拒絕，若要討論應該針對選制、結構性問題，而非上街遊行就能改變，「黑道的定義是什麼啊？成群結隊的有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派？況且館長酸人黑道，自己成吉思汗裡面一堆有前科的」。

「妳要流量我給妳！」館長昨晚開直播反嗆，他只是替台灣說出真話的人，既沒有政黨也不參加選舉，質疑打自己的人是不是想要流量，並翻出過去與李天鐸發生爭議時，對方遭法官判3個月徒刑、民事賠償25萬元確定的案例。

館長提到，當時李天鐸就是抹黑自己有多項前科，且自己澄清僅有緩刑紀錄、拿出良民證後，對方仍持續抹黑攻擊，一怒之下才會提告自清，而法官也早就還他清白，因此這次的事件絕對告得成。館長透露，吳欣岱的發言已嚴重影響了成吉思汗的生意，將求償一個很高的金額。