台灣在半導體產業上占有關鍵地位，晶圓代工龍頭廠台積電2奈米製程預計在2025年量產，南華早報分析指出，台積電先進製程進展順利，台灣經濟將從與西方的貿易獲取巨大利益，並提醒中國受美國晶片禁令影響，預料將更積極挖角台灣頂尖人才，以縮短先進製程的學習曲線。

報導引述半導體市場研究集團IDC副總裁莫拉萊斯（Mario Morales）說法指出，台積電2奈米晶片的第1個客戶可能是蘋果，並將之用於MacBook產品。而蘋果的訂單加持台灣科技行業發展，根據SEMI Taiwan數據，今年預計光是積體電路的產值就大增15.6%至20%，該產業產值將有望達到1573億美元。

台灣半導體的進展如此快速，北京當局正虎視眈眈，市場研究公司Canalys分析師Ben Yeh說，如果美國繼續管控高階晶片出口至中國，中國半導體業面臨長期挑戰，可能會竭盡所能獲得先進晶片和技術。

報導分析中國為了突圍，預料透過吸引人才、像台灣那樣建立國際供應鏈聯盟，以及透過積極推展研發等方式向台灣學習。分析師預估，預料中企未來挖角台灣頂尖人才，以利用台灣的人才庫縮短先進製程的學習曲線。

另根據英國《金融時報》報導，北京政府為應對以美國為首的拑制，已經邀請國內科技巨頭阿里巴巴和騰訊共同參與半導體晶片設計工作，RISC-V架構將成為中國企業突圍的出口。