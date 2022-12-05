根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新報告指出，全球貨櫃航運公司今年第四季獲利將呈現大幅度下滑，其中有些公司與第三季相比，獲利將季減七成。

Alphaliner指出，目前運力達70.7萬TEU、排名第十的ZIM預計第四季EBIT（息稅前利潤）達4.39-7.39億美元，將比第三季減少50-70％幅度，比ZIM在法說會上透露的第四季將季減41-57％幅度還大。

至於運力排名第二的馬士基，Alphaliner指出，馬士基第四季EBIT（息稅前利潤）將比第三季減少45％，至於運力排名第五的Hapag-Lloyd及排名第七的ONE（Ocean Network Express）第四季的EBIT（息稅前利潤）將分別季減30-60％及45％。

此外，上海航交所資料顯示，截至上周五為止，全球貨櫃航運的即期運價仍持續下跌，其中遠東到歐洲航線的運價，每TEU（20呎櫃）跌至1,085美元，與2020年2月新冠肺炎疫情爆發前的運價相差無幾，因歐洲仍面臨高通膨、能源危機、經濟衰退等干擾，遠東到歐洲航線的運價將失守1,000美元，衝擊目前正在商談新一年度歐洲線的合約價格，將比去年同期呈現腰斬，屆時2023年1月、2月貨櫃航運業者業績將呈現雪崩式跌勢。