韓媒五日報導，全球景氣目前充滿高度不定性，有將近一半的韓國大公司迄今在已近年底時刻，都還沒訂定明年確切投資計畫。也就是韓國前五百強企業中，受訪約百家大公司有38%受訪者坦承，都還沒有決定明年經營方針。

其中，將近三成韓國公司認為，緊縮政策造成融資困難，加上韓元頻頻走貶，以及國內需求不佳等。九月底，韓國爆發樂高樂園建商債務違約一事，當地江原道政府也闢謠，聲稱十二月十五日將先代償全部債務。

不過，當時已經引發韓國股市以及匯市不少震盪。同時，韓國政府也宣布會確保市場資金維持一定流動性。其中，包括釋出至少五十兆韓元各項穩定人心的緊急紓困金。

在聯準會進入這波升息周期後，加上連續大力調升利率，韓元兌美元匯價就一直走貶，九月期間一度還貶至十三年新低。因此，有近七成大韓企直言，不會貿然擴張，基本上今明兩年的投資方向先維持一樣就好。

此查訪中，只有一成五要增加資本支出，兩成則要縮減。大於一半者都預估，全球經濟成長趨緩，以及韓元兌美元匯價持續走弱的風險性，都是明年投資計畫的主要考量。

這些大型韓國企業也希望當地央行能謹慎實施利率政策，同時要激起市場活力，鬆綁管制事宜以及減稅。去年八月韓國央行開始升息，迄今已六次調升利率，因為利率已從0.5%飆至3.25%，故當地公司行號普遍都有營運成本大增的壓力。